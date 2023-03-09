Galatasaray taraftarını sevindiren haber! Fernando Muslera Kasımpaşa maçında sahada! İdmanda takımla çalıştı

Galatasaray'da Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanan ve bir aydır kalesinden uzak kalan Fernando Muslera iyileşerek takımla çalıştı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Fernando Muslera bugünkü idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı." denildi.