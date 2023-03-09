09 Mart 2023, Perşembe
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Galatasaray taraftarını sevindiren haber! Fernando Muslera Kasımpaşa maçında sahada! İdmanda takımla çalıştı
Galatasaray'da Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanan ve bir aydır kalesinden uzak kalan Fernando Muslera iyileşerek takımla çalıştı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Fernando Muslera bugünkü idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı." denildi.