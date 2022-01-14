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Galatasaray sil baştan! Torrent hızlı başladı

İHA
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Giriş: 14.01.2022 09:30
Fatih Terim'in görevinden ayrılması sonrası İspanyol teknik adamla anlaşan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer çalışmalarına hız vermek isteyen sarı-kırmızılı yönetim Domenec Torrent'in raporu doğrultusunda çalışmalara başladı. Terim'in biletini kestiği 3 futbolcunun yanı sıra 5 futbolcuyla ilgili ise Torrent tarafından yeniden karar verildi. Peki kim bu isimler? Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
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