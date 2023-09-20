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Videolar Spor Videoları Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde! Galatasaray Kopenhag maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde! Galatasaray Kopenhag maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

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Giriş: 20.09.2023 13:52
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk edecek. A Spor muhabiri Emre Kaplan detayları aktardı.
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