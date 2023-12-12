Galatasaray Şampiyonlar Ligi için sahaya çıkıyor! Okan Buruk Kopenhag'ı bu 11'le devirecek

Son dakika Galatasaray haberleri | UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son grup maçına çıkacak olan Galatasaray, Danimarka'da Kopenhag ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılı ekip kazanarak adını son 16'ya yazdırmak isterken, sakatlığı bulunan Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech'ten gelen iyi haberler moralleri yükseltti. Teknik direktör Okan Buruk'un zorlu karşılaşma öncesi kafasındaki 11'i belirlediği öğrenildi. İşte Kopenhag - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...