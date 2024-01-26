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Galatasaray Sacha Boey'e veda ediyor! Yıldız isim Bayern Münih için Almanya'ya gidiyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.01.2024 12:01
Son dakika haberine göre Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey'in Alman devi Bayern Münih'e transferi tamamlandı. Yıldız ismin bugün öğlen saatlerinde özel uçakla Almanya'ya gideceği öğrenildi..
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