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Galatasaray Osimhen'i resmen duyurdu!

Galatasaray Osimhen'i resmen duyurdu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.09.2024 19:16
Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray, Victor Osimhen'i resmen kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılar, yıldız golcünün maliyetini KAP'a bildirdi.
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