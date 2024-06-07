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Galatasaray, Okan Buruk ile sözleşme imzaladı! Ahaber.com.tr sordu Buruk ve Özbek cevapladı | Çarpıcı Mourinho ve Michy Batshuayi sözleri

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.06.2024 12:16
Süper Lig'de iki sezon üst üste şampiyonluğu göğüsleyen Galatasaray'da sözleşmesi sona eren teknik direktör Okan Buruk yeni mukaveleye imza attı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve genç çalıştırıcı Okan Buruk, Ahaber.com.tr'nin sorduğu Transferin başında kim var? Michy Batshuayi ile ilgileniyor musunuz? sorularına çarpıcı cevaplar verdi. İşte detaylar...
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