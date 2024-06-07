07 Haziran 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Galatasaray, Okan Buruk ile sözleşme imzaladı! Ahaber.com.tr sordu Buruk ve Özbek cevapladı | Çarpıcı Mourinho ve Michy Batshuayi sözleri
Süper Lig'de iki sezon üst üste şampiyonluğu göğüsleyen Galatasaray'da sözleşmesi sona eren teknik direktör Okan Buruk yeni mukaveleye imza attı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve genç çalıştırıcı Okan Buruk, Ahaber.com.tr'nin sorduğu Transferin başında kim var? Michy Batshuayi ile ilgileniyor musunuz? sorularına çarpıcı cevaplar verdi. İşte detaylar...