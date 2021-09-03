03 Eylül 2021, Cuma
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Galatasaray Marcao'ya verilen cezayı açıkladı
Galatasaray Spor Kulübü, Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktüroğlu'na maç içerisinde saldırıp kırmızı kart göre Marcao'ya verilen cezayı açıkladı. Brezilyalı stopere disiplin talimatı gereğince 150 bin Euro para cezası verildi. Öte yandan TFF Marcao'ya 8 maç ceza verildiğini açıklamıştı. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...