17 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas PFDK'ya sevk edildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.12.2021 09:03
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi. Sıcak gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
Burak Elmas PFDK’ya sevk edildi
Burak Elmas PFDK'ya sevk edildi
Derbisinin hakemi belli oldu
Derbisinin hakemi belli oldu
Terim ile taraftar arasında istifa gerilimi!
Terim ile taraftar arasında "istifa" gerilimi!
At yarışında korkunç kaza! Yaralı atları öldürdüler
At yarışında korkunç kaza! Yaralı atları öldürdüler
Önder Karaveli detayı herkesi şaşkına çevirdi
Önder Karaveli detayı herkesi şaşkına çevirdi
Trabzonspor Yunan yıldızın peşinde!
Trabzonspor Yunan yıldızın peşinde!
İşte Beşiktaş’ın teknik direktör kararı
İşte Beşiktaş'ın teknik direktör kararı
Vitor Pereira’dan İSTİFA açıklaması
Vitor Pereira'dan "İSTİFA" açıklaması
Erman Toroğlu’ndan Fenerbahçe için çarpıcı analiz
Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe için çarpıcı analiz
Rıza Çalımbay’dan Beşiktaş mesajı
Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş mesajı
Futbolcular çok iyi bir reaksiyon gösterdi
Futbolcular çok iyi bir reaksiyon gösterdi
Formula 1 şampiyonu Verstappen oldu
Formula 1 şampiyonu Verstappen oldu
Daha Fazla Video Göster