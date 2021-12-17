17 Aralık 2021, Cuma
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Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi. Sıcak gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...