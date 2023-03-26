26 Mart 2023, Pazar
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Galatasaray kafilesi Karabağ maçı için gittiği Bakü'de coşkuyla karşılandı
Galatasaray, Azerbaycan temsilcisi Karabağ'la yapacağı hazırlık maçı için geldiği Bakü'de coşkuyla karşılandı. Öye yandan 60 binden fazla biletin satıldığı karşılaşmanın tüm geliri, Türkiye'deki depremzedelere gönderilecek.