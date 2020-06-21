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Galatasaray Gaziantep maçı CANLI anlatım izle |Video
Geçen hafta deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray, Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Saat 21'de başlayacak mücadele koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak. Hakem Alper Ulusoy'un yöneteceği maç beIN SPORTS ekranında naklen yayınlanacak. Taraftarlar maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden anbean takip edebilecekler.
Geçen hafta deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan GALATASARAY, Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında evinde GAZİANTEP FK'yı ağırlayacak.
Saat 21'de başlayacak mücadele koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak. Hakem Alper Ulusoy'un yöneteceği maç beIN SPORTS ekranında naklen yayınlanacak.
Taraftarlar maçın CANLI anlatımını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden anbean takip edebilecekler.