27 Aralık 2023, Çarşamba
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Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçının muhtemel 11'leri belli oldu! Okan Buruk ve İsmail Kartal'dan sürpriz hazırlığı...
2023 Turkcell Süper Kupa’da Galatasaray ile Fenerbahçe, 29 Aralık Cuma günü TSİ 20.45’te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ezeli rakipler, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla tekrar başlayan organizasyonda bugüne kadar 3 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 2, sarı-lacivertliler de 1 kez kazandı. Kritik maç öncesi futbolseverleri büyük bir heyecan sararken muhtemel 11'ler de merak konusu oldu. İşte maçın muhtemel 11'leri...