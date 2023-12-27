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Videolar Spor Videoları Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçının muhtemel 11'leri belli oldu! Okan Buruk ve İsmail Kartal'dan sürpriz hazırlığı...

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçının muhtemel 11'leri belli oldu! Okan Buruk ve İsmail Kartal'dan sürpriz hazırlığı...

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Giriş: 27.12.2023 12:07
2023 Turkcell Süper Kupa’da Galatasaray ile Fenerbahçe, 29 Aralık Cuma günü TSİ 20.45’te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ezeli rakipler, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla tekrar başlayan organizasyonda bugüne kadar 3 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 2, sarı-lacivertliler de 1 kez kazandı. Kritik maç öncesi futbolseverleri büyük bir heyecan sararken muhtemel 11'ler de merak konusu oldu. İşte maçın muhtemel 11'leri...
İşte Süper Kupa’nın muhtemel 11’leri...
İşte Süper Kupa'nın muhtemel 11'leri...
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