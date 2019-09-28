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28.09.2019

Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı anlatım |Video

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray kendi sahasında ezeli rakibi ebedi dostu Fenerbahçe ile karşılaşacak. Taraftarlar saat 20'de başlayacak nefes kesen derbinin canlı anlatımını ahaber.com.tr/canli-skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. 8 puanı bulanan Galatasaray'da hedef galip gelip 10 puanı bulunan Fenerbahçe'nin önüne geçmek. Sarı lacivertliler ise deplasmanda rakibini yeni puan farkını açmanın ve Alanyaspor'dan liderliği geri almanın peşinde... Cüneyt Çakır'ın yöneteceği müsabaka beIN Sports ekranında canlı yayınlanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE CANLI ANLATIM VİDEO

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