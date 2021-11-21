Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin şifreleri! İşte Fatih Terim ve Vitor Pereira'nın planı

Türkiye futbol dünyasının en büyük derbilerinden biri olan Galatasaray-Fenerbahçe maçına odaklandı. Ev sahibi sarı kırmızılılar ve konuk Sarı Kanarya zirve yarışından kopmamak için 3 puan için sahada olacak. İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde Fatih Terim ve Vitor Pereira'nın taktikleri...