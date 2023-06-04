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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 19'da

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Giriş: 04.06.2023 18:35
Güncelleme:04.06.2023 18:35
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, bugün saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda karşılaşacak.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 19’da
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 19'da
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