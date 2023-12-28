Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi kanalda? Derbi saat kaçta? İşte Süper Kupa maçının oynanacağı Al-Awwal stadı

Gözler, cuma günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde. İki takımın taraftarları çok da heyecanlı. Dev karşılaşmaya çok az kaldı. Maçın oynanacağı Suudi Arabistan'da da son hazırlıklar yapılıyor. İşte ekibimizden Samed Öztaylan'ın Süper Kupa finali öncesi izlenimleri....

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