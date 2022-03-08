08 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Galatasaray deplasmanı kolay olmayacak! Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta'dan kritik maç öncesi flaş açıklama

Galatasaray deplasmanı kolay olmayacak! Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta'dan kritik maç öncesi flaş açıklama

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.03.2022 11:15
Güncelleme:08.03.2022 11:16
Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta yaptığı açıklamada Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi eşleşmesini değerlendirdi. Laporta "Galatasaray deplasmanı kolay olmayacak." ifadelerini kullanırken UEFA Kupası'nın henüz müzelerinde olmaması nedeniyle bu sene kupayı kazanma arzularının olduğunu dile getirdi.
Dolmabahçe’de puanlar paylaşıldı!
Dolmabahçe'de puanlar paylaşıldı!
Galatasaray deplasmanı kolay olmayacak
Galatasaray deplasmanı kolay olmayacak
Toroğlu yorumladı: İrfan Can’a verilen kırmızı kart doğru mu?
Toroğlu yorumladı: İrfan Can'a verilen kırmızı kart doğru mu?
İsmail Kartal ve Abdullah Avcı’nın planı hazır!
İsmail Kartal ve Abdullah Avcı'nın planı hazır!
Torrent: Bu takımı, bu kadroyu ben yapmadım
Torrent: "Bu takımı, bu kadroyu ben yapmadım"
Torrent’e sert eleştiri! Marifetmiş gibi...
Torrent'e sert eleştiri! "Marifetmiş gibi..."
Arda Turan ve Feghouli kadroya alınmadı!
Arda Turan ve Feghouli kadroya alınmadı!
Dünya devi Chelsea satışa çıkıyor
Dünya devi Chelsea satışa çıkıyor
Önder Karaveli: “Oyunu kazandık, maçı kaybettik”
Önder Karaveli: “Oyunu kazandık, maçı kaybettik”
Abdullah Avcı: Kupaların hepsine talibiz
Abdullah Avcı: "Kupaların hepsine talibiz"
Süper Lig’de yeni rekor
Süper Lig’de yeni rekor
İsak Vural Fenerbahçe’de!
İsak Vural Fenerbahçe'de!
Daha Fazla Video Göster