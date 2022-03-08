08 Mart 2022, Salı
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Galatasaray deplasmanı kolay olmayacak! Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta'dan kritik maç öncesi flaş açıklama
Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta yaptığı açıklamada Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi eşleşmesini değerlendirdi. Laporta "Galatasaray deplasmanı kolay olmayacak." ifadelerini kullanırken UEFA Kupası'nın henüz müzelerinde olmaması nedeniyle bu sene kupayı kazanma arzularının olduğunu dile getirdi.