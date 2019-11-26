Galatasaray Club Brugge maçı CANLI anlatım video İZLE | Galatasaray’ın Avrupa'da 'tamam ya da devam' maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Belçika temsilcisi Club Brugge’u konuk edecek olan Galatasaray, Avrupa Kupalarında 284. Karşılaşmasına çıkacak. Sarı Kırmızılı takıp Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 283 musabakanın 99’undan galibiyetle ayrıldı. 110 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray 74 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 376 kez havalandıran Sarı Kırmızılılar kalesinde ise 422 gole engel olamadı. Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. maçında Club Brugge'ü saat 20.55'te konuk edecek. Maç, beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı ahaber.com.tr’den canlı anlatımla dakika dakika takip edebilirsiniz…

Galatasaray bu akşam Avrupa'da 'tamam ya da devam' maçına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. maçında Club Brugge'ü saat 20.55'te konuk edecek.

Cimbom bu akşam kazanırsa hem Avrupa kupalarında 100. galibiyetini alacak hem de grup üçüncülüğü yolunda dev bir adım atacak.

Karşılaşmayı ahaber.com.tr'den canlı anlatımla takip edebilirsiniz…

GALATASARAY CLUB BRUGGE MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Maç, beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirdi. Galatasaray 2000 yılında ise UEFA Süper Kupa'yı, teknik direktör Mircea Lucescu idaresinde Real Madrid'i eleyerek kazandı.

GALATASARAY'DA 4 SAKAT, BİR CEZALI



Galatasaray'da 5 futbolcu sakatlık ve ceza nedeniyle yarınki müsabakada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Florin Andone, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı ile sarı kart cezalısı Steven Nzonzi maçın kadrosunda yer alamayacak. Uruguay Milli Takımı'ndan sakat dönen ve Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynanan müsabakada görev yapamayan kaleci Fernando Muslera'nın yarın sahada yerini alması bekleniyor.