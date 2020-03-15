Galatasaray Beşiktaş derbisini beIN Sports şifresiz mi yayınlayacak? İşte yanıtı |Video

Galatasaray Beşiktaş derbisi şifresiz mi yayınlanacak? beIN Sports derbiyi şifresiz mi yayınlayacak? taraftarların merak ettiği bu bu sorular yanıt buldu. Dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs (corona virüs) küresel salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığı bir dizi tedbirler almış ve maçların nisan sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar vermişti. Bu kapsamda dünyada bazı ülkelerde yayıncı kuruluşlar şifreli yayınlanan maçların şifresiz yayınlanacağını duyurmuştu. Peki Türkiye'de de bu olay gerçekleşecek mi? Türkiye'de Süper Lig maçlarının yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports bu konuda ne karar verdi. Son dakika gelişmesinin yanıtı haberimizde....

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbi mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği derbi, koronavirüs önlemleri sebebiyle seyircisiz oynanacak. Saat 19:00'da başlayacak derbi mücadelesi beIN Sport'tan canlı olarak yayınlanacak

Karşılaşma öncesinde puan durumunda Galatasaray 49 puanla 3. sırada yer alırken 6. sıradaki Beşiktaş 43 puanı bulunuyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Galatasaray'da en önemli eksik 6 golü bulunan Adem Büyük. Sarı kırmızılı takımda ayrıca uzun süreli sakatlığı bulunan Luyindama maç kadrosunda olmayacak.

Beşiktaş'ta sezonu kapatan Douglas ile uzun süreli sakatlığı süren Dorukhan Toköz kadroda yer almayacak.

Galatasaray'da Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli ve Ryan Donk sarı kart görmeleri halinde haftaya cezalı duruma düşecek isimler olarak öne çıkıyor.

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd kart ceza sınırında bulunan isimler.

347. RANDEVU

Süper Lig'in 26. haftasındaki derbide pazar günü karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 347. kez birbirine rakip olacak.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 96 yıllık rekabette, geride kalan 346 maçın 122'sini Galatasaray, 111'ini Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 453 golle karşılık verdi.

BEIN SPORTS GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİSİNİ ŞİFRESİZ YAYINLANACAK MI?

Derbiyi heyecanla bekleyen futbolseverler, 'Galatasaray - Beşiktaş maçı şifresiz mi?' sorusuna yanıt ararken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluş BeIN Sports'la bu konuda görüşme halinde olduklarını belirterek, alınmış bir karar olmadığını dile getirdi.

PEK ÇOK LİG ŞİFRESİZ YAYINLAYACAK

Tüm dünyada etkisini gösteren Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, Avrupa'nın önemli ligleri ertelenirken, Portekiz'de ligin yayıncısı Sport TV 2 hafta, Bundesliga yayıncısı Sky Germany ise Koronavirüsü salgını nedeniyle 3 hafta boyunca maçların şifresiz yayınlanacağını açıkladılar.

Avrupa'da bu gelişmeler yaşanırken Türkiye'de de alınan karar sonrası gözler yayıncı kuruluşa çevrildi. Sosyal medya üzerinden yayıncı kuruluşa yapılan çağrılarda insanların dışarı çıkmayıp maçları evinde izlemesi için karşılaşmaların şifresiz yayınlanması gerektiği belirtilerek, Sport TV ve Sky Germany'nin tavırları örnek gösterildi.