20 Haziran 2021, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Galatasaray başkanı kim oldu? 2021 Galatasaray başkanlık seçimi sonuçları son durum nedir?
Galatasaray başkanı kim oldu? Galatasaray Kulübü Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı, çoğunluğa bakılmaksızın Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda bugün gerçekleştiriliyor. Sarı-kırmızılı kulüp, 3 yıllığına yeni başkanını seçiyor. Mustafa Cengiz sağlık sorunları nedeniyle yeniden aday olmadı. 5 isim başkanlık için yarışıyor. Peki, Galatasaray başkanı kim oldu? 2021 Galatasaray başkanlık seçimi sonuçları son durum nedir? İşte son gelişmeler...