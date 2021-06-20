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Galatasaray başkanı kim oldu? 2021 Galatasaray başkanlık seçimi sonuçları son durum nedir?

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Giriş: 20.06.2021 11:58
Galatasaray başkanı kim oldu? Galatasaray Kulübü Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı, çoğunluğa bakılmaksızın Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda bugün gerçekleştiriliyor. Sarı-kırmızılı kulüp, 3 yıllığına yeni başkanını seçiyor. Mustafa Cengiz sağlık sorunları nedeniyle yeniden aday olmadı. 5 isim başkanlık için yarışıyor. Peki, Galatasaray başkanı kim oldu? 2021 Galatasaray başkanlık seçimi sonuçları son durum nedir? İşte son gelişmeler...
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