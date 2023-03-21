Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten MHK Başkanı Lale Orta ve TFF hakkında zehir zemberek sözler: Kabul etmiyoruz

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek önemli açıklamalarda bulundu. NEF Stadyumu'nda yapılan basın toplantısında konuşan Özbek, MHK Başkanı Lale Orta ve TFF'ye tepki gösterdi. Maçlarda verilen kararların çifte standartta olduğunu söyleyen Başkan Özbek, "TFF neden susuyor? Niçin ve kimden çekiniyorsunuz?" ifadelerini kullandı.