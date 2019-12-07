Galatasaray Aytemiz Alanyaspor CANLI anlatım İZLE

Galatasaray Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Aslan kötü gidişe dur demek istiyor. Çıktığı son 4 resmi maçta galibiyet yüzü göremeye sarı kırmızılılarda mutlak hedef 3 puan... Konuk takımda Cisse cezası nedeniyle kadroda yer almıyor. Halil Umut Meler'in yöneteceği maçı taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. Öte yandan saat 20'de başlayacak mücadele beIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak.

Galatasaray Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Aslan kötü gidişe dur demek istiyor. Çıktığı son 4 resmi maçta galibiyet yüzü göremeye sarı kırmızılılarda mutlak hedef 3 puan... Konuk takımda Cisse cezası nedeniyle kadroda yer almıyor. Halil Umut Meler'in yöneteceği maçı taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. Öte yandan saat 20'de başlayacak mücadele beIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak.

GALATASARAY - AYTEMİZ ALANYASPOR CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda ligin zorlu takımlarından Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Peki bu karşılaşma saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçla ilgili tüm detaylar...

GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren Galatasaray-Alanyaspor karşılaşması saat 20.00'de başlayacak. Kritik mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

ORTA HAKEM UMUT MELER, VAR'DA İSE CÜNEYT ÇAKIR OLACAK

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak, dördüncü hakem olarak ise Caner Ak görev alacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Cüneyt Çakır, yardımcısı ise Bahattin Duran olacak.

ASLAN İÇ SAHADA YENİLMİYOR

Ligdeki son maçında Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken Aytemiz Alanyaspor ise Ankaragücü'nü konuk ettiği mücadelede 5-0'la galip gelmişti. Sarı-kırmızılı takım Akdeniz ekibi karşısında daha önce çıktığı 6 resmi karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik alıp rakibine hiç mağlup olmazken, iç sahada oynadığı üç karşılaşmada da galip geldi.

FALCAO SÜRPRİZİ

Galatasaray'da sakatlığından dolayı uzun bir süredir formasına hasret kalan Radamel Falcao, Alanya maçıyla sahaya iniyor. Sarı-kırmızılı formayı son olarak 1 Ekim'deki PSG maçında giyen Kolombiyalı yıldız, 67 gün sonra maç kadrosuna alındı. Hafta içinde son 3 antrenmanda çeşitli testlerden geçen Falcao'nun Alanya karşısında ikinci yarıda şans bulması bekleniyor. Tedavisi sonrası son bir haftadır yoğun bir şekilde tek başına idman yapan ve sahalara dönmesi merakla beklenen Kolombiyalı golcü, dün gece kampa katıldı.

TAKIMLA ÇALIŞTILAR

Galatasaray'da Şener Özbayraklı, Emre Akbaba ve Mario Lemina antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Ryan Babel ve Sofiane Feghouli ise salonda fizyoterapistler eşliğinde çalışma yaptı.

BELHANDA VE ADEM SARI KART SINIRINDA

Sarı-kırmızılı takımın bugünkü Alanyaspor mücadelesi öncesi iki isim sarı kart sınırında bulunuyor. Younes Belhanda ve Adem Büyük sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler ve Ankaragücü mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacaklar.

PAPISS CISSE CEZALI

Bu arada Süper Lig'in 13. hafta maçında Alanyaspor'un sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk ettiği mücadelede sarı kart gören golcü futbolcu Papiss Cisse, Galatasaray maçı öncesi cezalı duruma düştüğü için bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ NOTLAR