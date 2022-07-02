02 Temmuz 2022, Cumartesi
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Galatasaray Altaylı Kazımcan Karataş'ı transfer etti! İşte alacağı rakam...
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, altyapısından yetişen sol bek Kazımcan Karataş'ın transferi konusunda Galatasaray'la anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı. Kulüp ayrıca Kazımcan Karataş'ın formalı fotoğraflarını servis etti ve transfer KAP'a bildiirldi. İşte alacağı rakam...