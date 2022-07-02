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Videolar Spor Videoları Galatasaray Altaylı Kazımcan Karataş'ı transfer etti! İşte alacağı rakam...

Galatasaray Altaylı Kazımcan Karataş'ı transfer etti! İşte alacağı rakam...

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Giriş: 02.07.2022 10:13
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, altyapısından yetişen sol bek Kazımcan Karataş'ın transferi konusunda Galatasaray'la anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı. Kulüp ayrıca Kazımcan Karataş'ın formalı fotoğraflarını servis etti ve transfer KAP'a bildiirldi. İşte alacağı rakam...
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