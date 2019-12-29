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29.12.2019

Galatasaray 5-0 Antalyaspor maç sonu Fatih Terim'den flaş açıklamalar |Video

Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısının son maçında evinde Antalyaspor'u 5-0 yendi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonu düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Terim, Arda Turan'ın Galatasaray'a transferi hakkında da konuştu.

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