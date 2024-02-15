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Futbola mavi kart uygulaması! IFAB duyurdu! Mavi Kart cezası Süper Lig'de olacak mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.02.2024 19:40
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbol oyununda sarı ve kırmızı kartların yanına mavi kart eklemeye yönelik bir hazırlık içerisinde. Sarı ve kırmızı kart uygulaması ilk olarak 1970 Dünya Kupası'nda hayata geçirilmiş ve o zamandan beri büyük ölçüde değişmeden gelmiştir. Ancak, şimdi IFAB, bu geleneksel uygulamaya bir yenilik getirerek mavi kartın futbol sahalarında da yer almasını düşünüyor.
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Futbola mavi kart uygulaması!
Futbola mavi kart uygulaması!
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