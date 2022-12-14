Futbol uzaylısı Messi iş başında! Hem attı hem attırdı kupaya göz kırptı! Arjantin 3-0 Hırvatistan (MAÇ SONUCU)

2022 Dünya Kupası'nda büyük heyecan sürerken Messi'li Arjantin, Modric'li Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Messi'nin şov yaptığı karşılaşmada Tangocular rahat bir oyun sergilerken maçtan 3-0'lık skorla ayrıldı. Messi ve arkadaşları pazar günü oynayacakları final için Fransa-Fas maçının galibini beklemeye başladı. İşte detaylar...