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Futbol uzaylısı Messi iş başında! Hem attı hem attırdı kupaya göz kırptı! Arjantin 3-0 Hırvatistan (MAÇ SONUCU)

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Giriş: 14.12.2022 09:40
Güncelleme:14.12.2022 09:40
2022 Dünya Kupası'nda büyük heyecan sürerken Messi'li Arjantin, Modric'li Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Messi'nin şov yaptığı karşılaşmada Tangocular rahat bir oyun sergilerken maçtan 3-0'lık skorla ayrıldı. Messi ve arkadaşları pazar günü oynayacakları final için Fransa-Fas maçının galibini beklemeye başladı. İşte detaylar...
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