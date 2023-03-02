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Futbol ailesi tek yürek oldu! İlk gecede 800 milyon TL’nin üzerinde yardım

A Haber
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Giriş: 02.03.2023 10:02
Futbol camiasının depremzedeler için düzenlediği "omuz omuza" kampanyasına destek yağdı. İlk gecede 800 milyon liranın üzerinde yardım toplandı.
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