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Fransan’da skandal karar! 2024 Paris olimpiyat oyunlarında başörtüsü takmaları yasakladı

A Haber
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Giriş: 26.09.2023 12:54
Fransa'da 2024 Paris olimpiyat oyunlarında Fransız sporcuların başörtüsü takması yasaklandı. PFDK eski üyesi av. Recep Şencan yaşanan skandalı A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
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