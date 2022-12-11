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Fransa İngiltere’yi 2-1 yenerek Dünya Kupası’nda yarı finale yükseldi

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Giriş: 11.12.2022 14:03
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde İngiltere ve Fransa kozlarını paylaştı. 90 dakikada İngiltere’ye karşı üstün olan Fransa 2-1 rakibini yenerek Dünya Kupası’nda yarı finale çıktı. Horozlar, yarı finalde Afrika temsilcisi Fas ile karşılaşacak.
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