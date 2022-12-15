Fransa Fas’ı 2-0 mağlup ederek 2022 Dünya Kupası’nda finale yükseldi

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda dün Hırvatistan’ı 3-0 mağlup ederek finale yükselen Arjantin ardından 2. finalist Fransa oldu. Fransa rakibi Fas’ı 2-0 yendi. Golleri Horozlar adına Hernández ve Muani kaydetti. 18 Aralık Pazar günü Fransa ve Arjantin Dünya Kupası final maçında karşı karşıya gelecek.