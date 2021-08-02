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Filenin Sultanları’ndan bir zafer daha! Grubu 3. olarak bitirdi

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Giriş: 02.08.2021 13:02
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020 B grubu son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 yenerek grubunu üçüncü bitirdi. İlk seti Rusya Olimpiyat Komitesi 25-21 önde tamamladı. Ay Yıldızlılar, 18-11 geriden geldiği ikinci seti 25-23 aldı ve 1-1'lik eşitliği sağladı. Çekişmeli geçen 3. seti milliler 25-23 kazanırken, 4. Seti 25-15 alan Rusya seriyi 2-2'ye getirdi. Filenin Sultanları, karar setini 15-10, maçı da 3-2 kazanarak önemli bir zafere daha imza attı. Grubunu 3. tamamlayan Filenin Sultanları, çeyrek finalde Sırbistan ya da Güney Kore'yle karşı karşıya gelecek.
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