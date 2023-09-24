Filenin Sultanları tarih yazdı! Belçika'yı da rahat geçtik! Gruplarda 7 maçta 7 galibiyet...

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu'ndaki yedinci ve son maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti. Japonya'da başkenti Tokyo'da düzenlenen elemelerde oynadığı yedi karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Filenin Sultanları, turnuvayı 21 puanla namağlup zirvede tamamladı. Üst üste 22'nci galibiyetine imza atan Ay-yıldızlılar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.