Filenin Sultanları şampiyonluk için çıkıyor

Filenin Sultanları şampiyonluk için mücadele edecek. İtalya'yı 3-2 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu akşam finalde Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Deniz Satar Brüksel'den detayları aktardı.

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