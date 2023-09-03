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Filenin Sultanları şampiyonluk için çıkıyor

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Giriş: 03.09.2023 17:21
Filenin Sultanları şampiyonluk için mücadele edecek. İtalya'yı 3-2 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu akşam finalde Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Deniz Satar Brüksel'den detayları aktardı.
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