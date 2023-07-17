Filenin Sultanları ABD'de tarih yazdı! Çin'i yenerek altın madalyayı kazandılar | Erik dalı ile kutlama

Milletler Ligi'nde ev sahibi ABD'yi mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şampiyonluk mücadelesinde Çin'i setlerde 3-1 yenerek şampiyon oldu. Maçın bitmesinin ardından büyük sevinç yaşayan başantrenör Daniele Santarelli ve milliler şampiyonluğu salonda dans ederek kutladı.