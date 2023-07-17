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Videolar Spor Videoları Filenin Sultanları ABD'de tarih yazdı! Çin'i yenerek altın madalyayı kazandılar | Erik dalı ile kutlama

Filenin Sultanları ABD'de tarih yazdı! Çin'i yenerek altın madalyayı kazandılar | Erik dalı ile kutlama

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Giriş: 17.07.2023 09:04
Milletler Ligi'nde ev sahibi ABD'yi mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şampiyonluk mücadelesinde Çin'i setlerde 3-1 yenerek şampiyon oldu. Maçın bitmesinin ardından büyük sevinç yaşayan başantrenör Daniele Santarelli ve milliler şampiyonluğu salonda dans ederek kutladı.
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