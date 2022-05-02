02 Mayıs 2022, Pazartesi
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FIFA'dan Trabzonspor paylaşımı! Şampiyonluk kutlaması gündem oldu
Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında evinde Antalyaspor ile berabere kalarak bitime 3 hafta kalan şampiyonluğunu ilan etti. Bordo mavililerin kent merkezindeki kutlamaları dünya basınında gündem olmuştu. FIFA'nın resmi Twitter adresi de Trabzonspor taraftarının sevincini paylaştı.