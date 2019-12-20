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20.12.2019

Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi PFDK'dan kötü haber

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues, Beşiktaş derbisinde yok. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz hafta oynanan Demir Grup Sivasspor maçında rakibine yaptığı sert faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Garry Rodrigues'e yaptığı hareket sebebiyle 2 maç ceza verdi.

29 yaşındaki futbolcu, cezasının ilkini İstanbulspor ile oynanan kupa maçında çekti... Garry Rodrigues, hafta sonunda oynanacak Beşiktaş derbisinde de forma giyemeyecek.

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