BİZE ULAŞIN
20.12.2019
Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi PFDK'dan kötü haber
Fenerbahçe'de Garry Rodrigues, Beşiktaş derbisinde yok. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz hafta oynanan Demir Grup Sivasspor maçında rakibine yaptığı sert faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Garry Rodrigues'e yaptığı hareket sebebiyle 2 maç ceza verdi.
29 yaşındaki futbolcu, cezasının ilkini İstanbulspor ile oynanan kupa maçında çekti... Garry Rodrigues, hafta sonunda oynanacak Beşiktaş derbisinde de forma giyemeyecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.