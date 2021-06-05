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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor! Rafael Benitez görüşme için İstanbul'a geliyor

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Giriş: 05.06.2021 10:20
Güncelleme:05.06.2021 10:24
Sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç, basın toplantısında Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığını açıklamış ve Belözoğlu'na, kulüp tarafından veda mesajı yayınlanmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Fenerbahçe için bir çok teknik direktör adayı gündeme gelirken, sarı lacivertlilerin yeni teknik direktörü belli olmaya çok yakın. Rafael Benitez Fenerbahçe ile görüşmek bu ay İstanbul'a gelecek. İşte detaylar...
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