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Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus'tan şampiyonluk mesajı: Ekibime güveniyorum

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Giriş: 03.06.2022 17:51
Fenerbahçe, Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus'a imza attırdı. Basın karşısına çıkan Jorge Jesus, sarı lacivertli taraftarlara şampiyonluk mesajı verdi. Fenerbahçe çatısı altında yeterli imkanlara sahip olduklarının mesajını veren Jesus, "Ekibime güveniyorum. Burada şampiyon olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
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