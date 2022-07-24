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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Joao Pedro'dan flaş açıklama! Hayalimdi...

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Giriş: 24.07.2022 12:15
Fenerbahçe'nin yeni transferi Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro, sarı-lacivertli takımın kendisi için doğru tercih olduğunu söyledi. Pedro, "Büyük bir kulüpte olduğumu biliyorum" dedi.
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