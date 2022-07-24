24 Temmuz 2022, Pazar
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Joao Pedro'dan flaş açıklama! Hayalimdi...
Fenerbahçe'nin yeni transferi Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro, sarı-lacivertli takımın kendisi için doğru tercih olduğunu söyledi. Pedro, "Büyük bir kulüpte olduğumu biliyorum" dedi.