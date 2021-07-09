09 Temmuz 2021, Cuma
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Fenerbahçe'nin transfer sürprizi belli oldu! Teklifi kabul etti
Fenerbahçe, yaz transfer dönemini suskun geçiriyor. Listesinde birçok ünlü yıldız bulunduran yönetim rotasını Ukraynalı yıldız Yarmolenko'ya çevirdi. Ukrayna'da çıkan haberlerde solak futbolcunun Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği yazıldı. İşte sarı lacivertli takımın taraftarlarını heyecanlandıran haberin önemli ayrıntıları...