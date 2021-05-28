- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Fenerbahçe'nin transfer planı ortaya çıktı! Yeniden gündeme geldi
Gelecek sezon Süper Lig'de mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Başkan Ali Koç, teknik direktörlük konusunda Emre Belözoğlu ile yola devam etme kararı alırken, yönetim, Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberleri.