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Fenerbahçe'nin transfer planı ortaya çıktı! Yeniden gündeme geldi

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Giriş: 28.05.2021 15:23
Güncelleme:28.05.2021 15:31
Gelecek sezon Süper Lig'de mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Başkan Ali Koç, teknik direktörlük konusunda Emre Belözoğlu ile yola devam etme kararı alırken, yönetim, Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberleri.
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