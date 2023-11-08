08 Kasım 2023, Çarşamba
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Fenerbahçe'nin kasası dolacak! Dünya devi Kanarya'nın yıldızının peşine düştü
Süper Lig'de ve Avrupa sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenrebahçe'de moraller yüksek. Son hafta yaşanan Trabzonspor mağlubiyetinden önce inanılmaz bir galibiyet serisi yakalayan sarı-lacivertli ekipte flaş gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dünya devlerini peşine takan, yıldız oyuncu transferde rekor kırabilir.