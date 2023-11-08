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Videolar Spor Videoları Fenerbahçe'nin kasası dolacak! Dünya devi Kanarya'nın yıldızının peşine düştü

Fenerbahçe'nin kasası dolacak! Dünya devi Kanarya'nın yıldızının peşine düştü

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Giriş: 08.11.2023 09:33
Süper Lig'de ve Avrupa sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenrebahçe'de moraller yüksek. Son hafta yaşanan Trabzonspor mağlubiyetinden önce inanılmaz bir galibiyet serisi yakalayan sarı-lacivertli ekipte flaş gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dünya devlerini peşine takan, yıldız oyuncu transferde rekor kırabilir.
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