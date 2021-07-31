Fenerbahçe'nin istediği Boupendza hakkında flaş açıklama! İsteyen birçok takım var

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Aaron Boupendza hakkında konuştu. Oyuncuları Aaron Boupendza'ya birçok teklifin olduğunu belirten Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, "Türkiye'den teklif var mı?" sorusuna cevap verdi.