23 Mayıs 2023, Salı
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Fenerbahçeli Samet Akaydin PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydin, Trabzonspor maçında gerilime neden olan tükürme olayı sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Diğer yandan Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup eden Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Trezeguet, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak Akaydin'in hareketiyle ilgili, "Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Yaşandığı sırada ben olayı görmedim. Aslında şanslıyım. Görmemiş olmam iyi biz şey. Videoyu gördüğümde kötü hissettim. Ama çok fazla bir şey söylemek istemiyorum" dedi.