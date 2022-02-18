18 Şubat 2022, Cuma
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Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu sezon sonu gidecek mi? Maç sonu açıkladı
Fenerbahçe'nin Slavia Prag'a 3-2 yenildiği maçta performansıyla göz dolduran Ferdi Kadıoğlu, ''Taraftarlarımızın bugün bana gösterdiği destekten dolayı onlara minnettarım. Kontratımla ilgili konuları menajerim takip ediyor. Ben Fenerbahçe'ye odaklıyım." dedi.