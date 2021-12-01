Fenerbahçe'den kritik hamle! Real Madrid'in yıldızı Isco için flaş adım

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor. Sarı lacivertli yönetim gözünü ocak ayına dikti. Fenerbahçe'nin adı bir süredir Isco ile anılıyor. Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcu için İngiliz medyasında flaş bir haber yayınlandı. İşte "Arsenal orta saha hedefini Mesut Özil'in takımına kaybedebilir" başlıklı o haber...