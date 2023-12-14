Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! İsmail Kartal istedi transferi bitiyor

Süper Lig'de şampiyonluk için kapışan Fenerbahçe ile Galatasaray, şimdi de transferde karşı karşıya geldi. Devre arası transfer döneminin başlamasına sayılı gün kala sarı-lacivertli ekip, Galatasaray'ın da istediği bir yıldızın peşine düştü. İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda çalışma yürüten Fenerbahçe yönetimi transfer operasyonu için düğmeye bastı