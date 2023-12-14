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Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! İsmail Kartal istedi transferi bitiyor

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Giriş: 14.12.2023 12:38
Güncelleme:14.12.2023 12:39
Süper Lig'de şampiyonluk için kapışan Fenerbahçe ile Galatasaray, şimdi de transferde karşı karşıya geldi. Devre arası transfer döneminin başlamasına sayılı gün kala sarı-lacivertli ekip, Galatasaray'ın da istediği bir yıldızın peşine düştü. İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda çalışma yürüten Fenerbahçe yönetimi transfer operasyonu için düğmeye bastı
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