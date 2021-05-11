Fenerbahçe'den bomba hamle! Ghezzal için harekete geçildi

Golcü ve stoper transferine odaklanan Fenerbahçe'den bir sürpriz hamle daha geldi. Sarı-Lacivertli kurmaylar, Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sona erecek olan Rachid Ghezzal Premier Lig ekibi Leicester City ile temasa geçti. Piyasa değeri 9 milyon Euro civarında olan Ghezzal için ilk teklifin İngiliz kulübüne verildiği öğrenildi.