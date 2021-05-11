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Fenerbahçe'den bomba hamle! Ghezzal için harekete geçildi

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Giriş: 11.05.2021 09:47
Güncelleme:11.05.2021 09:51
Golcü ve stoper transferine odaklanan Fenerbahçe'den bir sürpriz hamle daha geldi. Sarı-Lacivertli kurmaylar, Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sona erecek olan Rachid Ghezzal Premier Lig ekibi Leicester City ile temasa geçti. Piyasa değeri 9 milyon Euro civarında olan Ghezzal için ilk teklifin İngiliz kulübüne verildiği öğrenildi.
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