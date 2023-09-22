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Fenerbahçe'de Nordsjaelland'e farklı tarife

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Giriş: 22.09.2023 09:19
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda Fenerbahçe, Danimarka'nın Nordsjaelland takımını konuk etti. Sahada üstünlüğü elinde bulunduran Kanaraya, Nordsjaelland 3-1 mağlup etti.
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