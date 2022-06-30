30 Haziran 2022, Perşembe
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Fenerbahçe'de Mesut Özil defteri kapandı! Krizi tırmandıran gerilim
Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi tırmanarak devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geri dönen yıldız futbolcu, Başkan Ali Koç'la bir görüşme yapmıştı. Yapılan görüşmenin ardından Mesut Özil için alınan karar takımda şoke etkisi yarattı. Yıldız futbolcu için verilen karar ortaya çıktı.