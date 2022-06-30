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Fenerbahçe'de Mesut Özil defteri kapandı! Krizi tırmandıran gerilim

İHA
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Giriş: 30.06.2022 10:34
Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi tırmanarak devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geri dönen yıldız futbolcu, Başkan Ali Koç'la bir görüşme yapmıştı. Yapılan görüşmenin ardından Mesut Özil için alınan karar takımda şoke etkisi yarattı. Yıldız futbolcu için verilen karar ortaya çıktı.
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